В Пролетарске не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ после пожаров

В районе жилой застройки в Пролетарске Ростовской области, где за последнее время произошло два крупных пожара, не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в администрации Пролетарского района.

Напомним, 18 августа российская ПВО сбила украинские беспилотники над Ростовской областью, но обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, из-за чего загорелись резервуары с дизельным топливом. НПЗ тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано. Немногим позднее на данной территории вспыхнул ещё один пожар. По информации МЧС России, огонь распространился на три домовладения, два из которых жилые.