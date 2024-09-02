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2 сентября, 17:30

Пожар полностью отрезал путь в станицу Романовскую в Ростовской области

SHOT публикует страшные кадры пожара из Ростовской области — огонь полностью отрезал путь в станицу Романовскую Волгодонского района.

Пожар в Ростовской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в районе уже несколько часов бушует сильный ландшафтный пожар — горит сухая трава и несколько полей. Дорога в населённый пункт сейчас перекрыта, автомобили разворачивают. В самой станице уже пропал свет, жители спешно эвакуируются из домов. Власти уже порекомендовали жителям соседних посëлков закрыть окна из-за сильного дыма.

На месте сейчас работают спасатели, тушить возгорание помогают казаки и добровольцы, тушение продолжается. Информации о пострадавших пока не было.

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Ранее Life.ru рассказывал, что крупный ландшафтный пожар начался на Караул-горе в городе Белая Калитва Ростовской области. Предварительно, загорелась сухая трава, огонь постепенно движется в сторону жилых домов.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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