Пожар полностью отрезал путь в станицу Романовскую в Ростовской области
SHOT публикует страшные кадры пожара из Ростовской области — огонь полностью отрезал путь в станицу Романовскую Волгодонского района.
Пожар в Ростовской области. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, в районе уже несколько часов бушует сильный ландшафтный пожар — горит сухая трава и несколько полей. Дорога в населённый пункт сейчас перекрыта, автомобили разворачивают. В самой станице уже пропал свет, жители спешно эвакуируются из домов. Власти уже порекомендовали жителям соседних посëлков закрыть окна из-за сильного дыма.
На месте сейчас работают спасатели, тушить возгорание помогают казаки и добровольцы, тушение продолжается. Информации о пострадавших пока не было.
Ранее Life.ru рассказывал, что крупный ландшафтный пожар начался на Караул-горе в городе Белая Калитва Ростовской области. Предварительно, загорелась сухая трава, огонь постепенно движется в сторону жилых домов.