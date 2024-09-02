Пожар полностью отрезал путь в станицу Романовскую в Ростовской области

По данным телеграм-канала, в районе уже несколько часов бушует сильный ландшафтный пожар — горит сухая трава и несколько полей. Дорога в населённый пункт сейчас перекрыта, автомобили разворачивают. В самой станице уже пропал свет, жители спешно эвакуируются из домов. Власти уже порекомендовали жителям соседних посëлков закрыть окна из-за сильного дыма.