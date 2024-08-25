Мощный лесной пожар в Крыму разгорается с новой силой

Представители МЧС России сообщили об увеличении площади мощного пожара, разгоревшегося 25 августа в районе горного хребта Тепе-Оба, расположенного на территории Крымского полуострова. Соответствующий пост пресс-служба ведомства опубликовала у себя в телеграм-канале.

Спасатели рассказали, что площадь возгорания увеличилась до 45 гектаров. Помимо того, в сообщении говорится, что на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

«К тушению привлечено более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе 2 вертолёта Ми-8 МЧС России», — уточнили представители ведомства.