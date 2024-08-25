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25 августа, 20:40

Мощный лесной пожар в Крыму разгорается с новой силой

МЧС: Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму увеличилась до 45 гектаров

Представители МЧС России сообщили об увеличении площади мощного пожара, разгоревшегося 25 августа в районе горного хребта Тепе-Оба, расположенного на территории Крымского полуострова. Соответствующий пост пресс-служба ведомства опубликовала у себя в телеграм-канале.

Спасатели рассказали, что площадь возгорания увеличилась до 45 гектаров. Помимо того, в сообщении говорится, что на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

«К тушению привлечено более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе 2 вертолёта Ми-8 МЧС России», — уточнили представители ведомства.

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Напомним, сильное возгорание в районе горного хребта Тепе-Оба в Крыму возникло вечером 25 августа: загорелась сухая трава, а пламя начало быстро распространяться. Глава республики Сергей Аксёнов сообщал, что было эвакуировано около ста человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Алексей Соловьёв
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