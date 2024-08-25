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25 августа, 18:39

«Приняли!» МЧС показало, как тушат лесной пожар в Крыму, который разросся до 15 га

МЧС: Площадь лесного пожара в Крыму составляет 15 гектаров

Площадь мощного лесного пожара в Крыму на данный момент составляет 15 гектаров. Такие данные привели в МЧС вечером в воскресенье, 25 августа.

Спасатели тушат огромный лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России

«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолёты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали жителей СНТ «Рассвет» и «Волна». Специалисты развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе
Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе

Напомним, сильное возгорание в районе горного хребта Тепе-Оба в Крыму возникло вечером 25 августа: загорелась сухая трава, пламя начало быстро распространяться и вскоре достигло границ СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах, некоторые уехали своим ходом.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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