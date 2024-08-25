«Приняли!» МЧС показало, как тушат лесной пожар в Крыму, который разросся до 15 га
МЧС: Площадь лесного пожара в Крыму составляет 15 гектаров
Площадь мощного лесного пожара в Крыму на данный момент составляет 15 гектаров. Такие данные привели в МЧС вечером в воскресенье, 25 августа.
Спасатели тушат огромный лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России
«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолёты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — отметили в ведомстве.
Спасатели эвакуировали жителей СНТ «Рассвет» и «Волна». Специалисты развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.
Напомним, сильное возгорание в районе горного хребта Тепе-Оба в Крыму возникло вечером 25 августа: загорелась сухая трава, пламя начало быстро распространяться и вскоре достигло границ СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах, некоторые уехали своим ходом.
Telegram / МЧС России