«Приняли!» МЧС показало, как тушат лесной пожар в Крыму, который разросся до 15 га

Площадь мощного лесного пожара в Крыму на данный момент составляет 15 гектаров. Такие данные привели в МЧС вечером в воскресенье, 25 августа.

Спасатели тушат огромный лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России

«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолёты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали жителей СНТ «Рассвет» и «Волна». Специалисты развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.