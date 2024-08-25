Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе

В селе Сукко в Анапе в районе Кипарисового озера спасатели тушат лесной пожар на площади в три тысячи квадратов. По данным оперштаба Краснодарского края, огонь удалось локализовать.

Лесной пожар в Анапе. Видео © Telegram / ПВА 18+

«В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники. Горит лесная подстилка. Болотные кипарисы не пострадали», — отметили там.

В краевом МЧС уточнили, что возгорание произошло на территории Новороссийского и Анапского участковых лесничеств. На видео, которое публикуют очевидцы запечатлено, как в гору поднимаются спасатели и тянут пожарный рукав.