Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 16:43

Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе

В Анапе у Кипарисового озера тушат лесной пожар на площади три тысячи квадратов

Лесной пожар в Анапе. Обложка © Telegram / Типичный Краснодар

Лесной пожар в Анапе. Обложка © Telegram / Типичный Краснодар

В селе Сукко в Анапе в районе Кипарисового озера спасатели тушат лесной пожар на площади в три тысячи квадратов. По данным оперштаба Краснодарского края, огонь удалось локализовать.

Лесной пожар в Анапе. Видео © Telegram / ПВА 18+

«В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники. Горит лесная подстилка. Болотные кипарисы не пострадали», — отметили там.

В краевом МЧС уточнили, что возгорание произошло на территории Новороссийского и Анапского участковых лесничеств. На видео, которое публикуют очевидцы запечатлено, как в гору поднимаются спасатели и тянут пожарный рукав.

Верховой пожар у подножья горы в Крыму сбит усилиями МЧС и Росгвардии
Верховой пожар у подножья горы в Крыму сбит усилиями МЧС и Росгвардии

Ранее в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии вспыхнул крупный лесной пожар, который удалось локализовать благодаря усилиям МЧС России. В ликвидации возгорания принимал участие вертолёт Ка-32, сбросивший 195 тонн воды для устранения очагов в труднодоступных местах.

Никита Осипов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров