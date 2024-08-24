Крупный лесной пожар в Карачаево-Черкесии удалось локализовать

Крупный лесной пожар, несколько дней назад вспыхнувший в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение лесного пожара в КЧР. Видео © Telegram / МЧС России

«Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе тушения пожара вертолёт Ка-32 сбросил 195 тонн воды для ликвидации очагов в труднодоступных местах.