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24 августа, 16:12

Крупный лесной пожар в Карачаево-Черкесии удалось локализовать

Крупный лесной пожар, несколько дней назад вспыхнувший в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение лесного пожара в КЧР. Видео © Telegram / МЧС России

«Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе тушения пожара вертолёт Ка-32 сбросил 195 тонн воды для ликвидации очагов в труднодоступных местах.

Напомним, 22 августа в горном ущелье Ганачхир произошёл лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка. Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. А к 24 августа пожар разросся до 263 га.

Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае
Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Демьянова
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