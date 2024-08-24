Крупный лесной пожар в Карачаево-Черкесии удалось локализовать
Крупный лесной пожар, несколько дней назад вспыхнувший в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Тушение лесного пожара в КЧР. Видео © Telegram / МЧС России
«Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе тушения пожара вертолёт Ка-32 сбросил 195 тонн воды для ликвидации очагов в труднодоступных местах.
Напомним, 22 августа в горном ущелье Ганачхир произошёл лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка. Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. А к 24 августа пожар разросся до 263 га.
Кадр из видео Telegram / МЧС России