Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае
Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Граждане направлены в пункт временного размещения.
Сотрудники МЧС эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае. Видео © Telegram / МЧС России
По данным ведомства, специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Благодаря этому сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место.
«Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. По уточнённой информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребёнка», — указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что семь туристов застряли в Гонахчирском ущелье на горе Домбай из-за мощного лесного пожара. Группа спасателей отправилась вызволять застрявших туристов.
Telegram / МЧС России