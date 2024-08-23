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23 августа, 05:23

Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае

Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Граждане направлены в пункт временного размещения.

Сотрудники МЧС эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Благодаря этому сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место.

«Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. По уточнённой информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребёнка», — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что семь туристов застряли в Гонахчирском ущелье на горе Домбай из-за мощного лесного пожара. Группа спасателей отправилась вызволять застрявших туристов.

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Telegram / МЧС России

Иван Косицын
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