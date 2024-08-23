Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае

Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Граждане направлены в пункт временного размещения.

Сотрудники МЧС эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Благодаря этому сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место.

«Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. По уточнённой информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребёнка», — указали в министерстве.