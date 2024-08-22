Поднялось облако дыма: Группа туристов застряла на Домбае из-за мощного природного пожара

Семь туристов застряли в Гонахчирском ущелье на горе Домбай из-за мощного лесного пожара. Густой дым усложняет видимость сотрудникам МЧС, пишет Mash.

На горе Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл лесной пожар. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, примерно 40 спасателей отправились вызволять застрявших туристов. Уточняется, что первые сообщения о задымлении на горе в Карачаево-Черкесии появились накануне вечером. При этом сильный пожар не угрожает населённым пунктам.

Позже стало известно, что помимо семи туристов, огнём в Гоначхирском ущелье оказались отрезаны ещё 15 спасателей, который пытались вытащить попавших в беду. Около 40 автомобилей заблокированы у озера и не могут спуститься. Площадь лесного пожара — 5 тысяч квадратных метров. До ближайшего населённого пункта — 7 км.