Поднялось облако дыма: Группа туристов застряла на Домбае из-за мощного природного пожара
Mash: Семь туристов застряли на Домбае в Карачаево-Черкесии из-за лесного пожара
На горе Домбай поднялось облако дыма из-за пожара. Обложка © Telegram / chp_kchr
Семь туристов застряли в Гонахчирском ущелье на горе Домбай из-за мощного лесного пожара. Густой дым усложняет видимость сотрудникам МЧС, пишет Mash.
На горе Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл лесной пожар. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, примерно 40 спасателей отправились вызволять застрявших туристов. Уточняется, что первые сообщения о задымлении на горе в Карачаево-Черкесии появились накануне вечером. При этом сильный пожар не угрожает населённым пунктам.
Позже стало известно, что помимо семи туристов, огнём в Гоначхирском ущелье оказались отрезаны ещё 15 спасателей, который пытались вытащить попавших в беду. Около 40 автомобилей заблокированы у озера и не могут спуститься. Площадь лесного пожара — 5 тысяч квадратных метров. До ближайшего населённого пункта — 7 км.
А ранее Life.ru писал, что в Якутии зафиксировано восемьдесят четыре лесных пожара. Пламя распространилось на площади более 338 тысяч гектаров. Ситуация осложняется тем, что дым от огня добрался до 33 населённых пунктов.