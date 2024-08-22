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22 августа, 16:24

Поднялось облако дыма: Группа туристов застряла на Домбае из-за мощного природного пожара

Mash: Семь туристов застряли на Домбае в Карачаево-Черкесии из-за лесного пожара

На горе Домбай поднялось облако дыма из-за пожара. Обложка © Telegram / chp_kchr

На горе Домбай поднялось облако дыма из-за пожара. Обложка © Telegram / chp_kchr

Семь туристов застряли в Гонахчирском ущелье на горе Домбай из-за мощного лесного пожара. Густой дым усложняет видимость сотрудникам МЧС, пишет Mash.

На горе Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл лесной пожар. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, примерно 40 спасателей отправились вызволять застрявших туристов. Уточняется, что первые сообщения о задымлении на горе в Карачаево-Черкесии появились накануне вечером. При этом сильный пожар не угрожает населённым пунктам.

Позже стало известно, что помимо семи туристов, огнём в Гоначхирском ущелье оказались отрезаны ещё 15 спасателей, который пытались вытащить попавших в беду. Около 40 автомобилей заблокированы у озера и не могут спуститься. Площадь лесного пожара — 5 тысяч квадратных метров. До ближайшего населённого пункта — 7 км.

В тувинском селе готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров
В тувинском селе готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров

А ранее Life.ru писал, что в Якутии зафиксировано восемьдесят четыре лесных пожара. Пламя распространилось на площади более 338 тысяч гектаров. Ситуация осложняется тем, что дым от огня добрался до 33 населённых пунктов.

Дарья Нарыкова
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