В Якутии действует 84 природных пожара, задымлённость охватила 33 посёлка 18 августа, 05:29 Работа пожарных служб в Якутии. Видео © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии зафиксировано восемьдесят четыре лесных пожара, пламя распространилось на площади более 338 тысяч гектаров. Сейчас дым от огня добрался до 33 населённых пунктов. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Работа пожарных служб в Якутии. Видео © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

"Задымлённость наблюдается в 33 населённых пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", — указано в сообщении ведомства.

Пожарные за последние сутки потушили пять очагов возгорания на площади свыше 30 тысяч гектаров. Сейчас остаётся сложной ситуация около нескольких посёлков: Кырыкый, Балаганнах, Миляке, Арыктах, Чекя-Бясь, Тербяс, Турукта, Хамра, Жархан. К тушению привлечено более 1600 специалистов и 180 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Тандинском районе Тывы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной жары и сухой погоды, способствующей распространению пожаров.

Авторы Татьяна Миссуми