Дачникам назвали три способа безопасно развести костёр, чтобы не спалить участок

Для предотвращения распространения огня и в целях обеспечения собственной безопасности при разведении костра на участке необходимо придерживаться строгих правил. Они не только уберегут постройки от пожара, но и позволят избежать штрафов, рассказал в беседе с Life.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Металлическая ёмкость для сжигания травы и мусора на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть пять метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек — не менее пяти метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — не менее двух метров. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

По словам депутата Госдумы, существует минимум три способа безопасно развести костёр. Для сжигания травы и мусора лучше всего подойдёт металлическая бочка. Обязательным условием является установка ёмкости на ровную поверхность для предотвращения её опрокидывания. А если хочется провести один из вечеров уходящего лета рядом с огнём, подойдут специальные ящики или костровые чаши. Они должны быть изготовлены из негорючих материалов. Но проще всего разжечь дрова на голой земле. Предварительно следует выкопать на месте кострища неглубокую яму, очистить зону вокруг неё от сухой травы и листьев и соорудить земляную насыпь.

Важно помнить, что даже тщательная подготовка не исключает возникновения чрезвычайных ситуаций. Для их предотвращения под рукой всегда должен быть хотя бы один из следующих предметов: ведро с водой, подключённый шланг, песок в ведре, лопата или огнетушитель. В завершение Чаплин призвал не оставлять костёр без присмотра и несколько раз убедиться в отсутствии тлеющих угольков после его тушения.