Под Красноярском трёхлетний ребёнок умер, опрокинув на себя мангал

В Красноярском крае ребёнок умер, опрокинув на себя мангал. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в посёлке Сухая Балка Емельяновского района. В тот момент трёхлетний малыш был в гостях у бабушки и дедушки.

"Находясь на придомовом участке, мальчик потянул на себя мангал, вследствие чего он упал на ребёнка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

У ребёнка была обнаружена травма в области головы. Проводится проверка.