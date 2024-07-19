Под Красноярском трёхлетний ребёнок умер, опрокинув на себя мангал
Мангал, убивший ребёнка в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае ребёнок умер, опрокинув на себя мангал. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в посёлке Сухая Балка Емельяновского района. В тот момент трёхлетний малыш был в гостях у бабушки и дедушки.
"Находясь на придомовом участке, мальчик потянул на себя мангал, вследствие чего он упал на ребёнка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
У ребёнка была обнаружена травма в области головы. Проводится проверка.
Ранее в Волгограде полуторагодовалый ребёнок умер, упав с восьмого этажа. Мальчик находился в квартире с бабушкой, которая отлучилась и оставила окно открытым. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет лишения свободы.