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19 июля, 06:21

Под Красноярском трёхлетний ребёнок умер, опрокинув на себя мангал

Мангал, убивший ребёнка в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мангал, убивший ребёнка в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае ребёнок умер, опрокинув на себя мангал. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в посёлке Сухая Балка Емельяновского района. В тот момент трёхлетний малыш был в гостях у бабушки и дедушки.

"Находясь на придомовом участке, мальчик потянул на себя мангал, вследствие чего он упал на ребёнка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

У ребёнка была обнаружена травма в области головы. Проводится проверка.

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В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа

Ранее в Волгограде полуторагодовалый ребёнок умер, упав с восьмого этажа. Мальчик находился в квартире с бабушкой, которая отлучилась и оставила окно открытым. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Матвей Константинов
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