В Волгограде полуторагодовалый ребёнок умер после падения с восьмого этажа

В Волгограде полуторагодовалый ребёнок скончался после падения с восьмого этажа. Трагедия произошла 6 июля. В квартире мальчик находился вместе с бабушкой, которая в какой-то момент отлучилась и оставила открытым окно.

"Она отлучилась в ванную комнату, оставив при этом открытым настежь окно. Малолетний с помощью табуретки забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, крепления которой не выдержали веса ребёнка, — мальчик выпал из окна", — отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет лишения свободы.