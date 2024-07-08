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8 июля, 11:01

В Волгограде полуторагодовалый ребёнок умер после падения с восьмого этажа

В Волгограде полуторагодовалый ребёнок скончался после падения с восьмого этажа. Трагедия произошла 6 июля. В квартире мальчик находился вместе с бабушкой, которая в какой-то момент отлучилась и оставила открытым окно.

"Она отлучилась в ванную комнату, оставив при этом открытым настежь окно. Малолетний с помощью табуретки забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, крепления которой не выдержали веса ребёнка, — мальчик выпал из окна", — отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа
В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа

А накануне в Москве из окна квартиры на 11-м этаже на Союзном проспекте выпал двухлетний ребёнок. Позже он скончался в больнице. В этот же день на Ставропольской улице на юго-востоке столицы годовалый малыш также выпал из окна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Никита Осипов
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