В Волгограде полуторагодовалый ребёнок умер после падения с восьмого этажа
В Волгограде полуторагодовалый ребёнок скончался после падения с восьмого этажа. Трагедия произошла 6 июля. В квартире мальчик находился вместе с бабушкой, которая в какой-то момент отлучилась и оставила открытым окно.
"Она отлучилась в ванную комнату, оставив при этом открытым настежь окно. Малолетний с помощью табуретки забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, крепления которой не выдержали веса ребёнка, — мальчик выпал из окна", — отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет лишения свободы.
А накануне в Москве из окна квартиры на 11-м этаже на Союзном проспекте выпал двухлетний ребёнок. Позже он скончался в больнице. В этот же день на Ставропольской улице на юго-востоке столицы годовалый малыш также выпал из окна.
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