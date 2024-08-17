В Тандинском районе Тывы ввели режим ЧС из-за ситуации с пожарами

В Тандинском районе Тывы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за с продолжительной жаркой и сухой погоды, способствующей распространению пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Постановлением администрации Тандинского района <...> введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На территории района действует семь лесных пожаров на площади 497 гектаров", — говорится в сообщении.

Для борьбы со стихией привлекли 173 человека, 25 единиц техники и вертолёт Ми-8.