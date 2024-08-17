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17 августа, 07:57

В Китае во время ремонта произошёл пожар на бывшем советском авианосце "Минск"

Бывший советский авианосец "Минск", переданный Китаю в 90-е, загорелся во время ремонта. Об этом сообщает издание "Пэнпай".

Пожар на бывшем советском авианосце "Минск" в Китае. Видео © X / LoveWorld_Peopl

О том, что во время демонтажа и реновации авианосца на реке Янцзы произошло возгорание, сообщила пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун. Согласно приведённым данным, пожар начался 16 августа в 16:00 по местному времени (11:00 по мск). Отмечалось, что в результате пожара никто не пострадал.

Бывший советский авианосец "Минск" располагался в парке Суситун с 2016 года. Китайская компания приобрела судно в 1990-е годы. В Поднебесной он долгое время находился в парке отдыха в Шэньчжэне. Затем его транспортировали в парк Суситун.

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Ранее Life.ru рассказал, что Китай признал вину за случайное повреждение газопровода Balticconnector своим кораблём. Напомним, осенью 2023 года из-за утечки была приостановлена работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. А норвежские сейсмологи и вовсе заявили, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Звучала версия, что газопровод повредил корабельный якорь. Затем данная версия подтвердилась.

Обложка ©

X / LoveWorld_Peopl

Мария Любицкая
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