В Китае во время ремонта произошёл пожар на бывшем советском авианосце "Минск"

Бывший советский авианосец "Минск", переданный Китаю в 90-е, загорелся во время ремонта. Об этом сообщает издание "Пэнпай".

Пожар на бывшем советском авианосце "Минск" в Китае. Видео © X / LoveWorld_Peopl

О том, что во время демонтажа и реновации авианосца на реке Янцзы произошло возгорание, сообщила пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун. Согласно приведённым данным, пожар начался 16 августа в 16:00 по местному времени (11:00 по мск). Отмечалось, что в результате пожара никто не пострадал.