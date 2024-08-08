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8 августа, 04:57

В Челябинской области пожар в бане унес жизнь ребёнка

В Миасском округе Челябинской области в пожаре погиб 13-летний мальчик

В Миасском округе Челябинской области в пожаре погиб 13-летний мальчик, ещё двое детей успели спастись. Обложка © Telegram / МЧС России

В Миасском округе Челябинской области в пожаре погиб 13-летний мальчик, ещё двое детей успели спастись. Обложка © Telegram / МЧС России

В Миасском городском округе Челябинской области произошёл трагический инцидент: ребёнок погиб при пожаре в бане. Трое подростков, находясь на отдыхе у Чернореченского разреза, остались без присмотра взрослых. Они развлекались в бане с мансардой, когда внезапно вспыхнул огонь. Об этом сообщило МЧС в своём телеграм-канале.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России обнаружили 13-летнего мальчика без признаков жизни. Его тело было найдено рядом с выходом из здания. Два других ребёнка успели выбраться на улицу до того, как пламя охватило баню.

Огнём было уничтожено 32 квадратных метра площади. Тушение потребовало усилий 11 специалистов и работы трёх единиц техники. На месте происшествия продолжают трудиться испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России, чтобы выяснить причины случившегося и оказать необходимую поддержку пострадавшим.

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Также ранее в Твери случился пожар, причиной которого стала музыкальная колонка. В одном из студенческих общежитий парень оставил зарядное устройство на кровати, и колонка воспламенились, что и привело к возгоранию. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, который охватил 15 квадратных метров. В результате эвакуации из общежития было вывезено более 70 человек, а двоих человек спасли газодымозащитники.

Кирилл Сосновских
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