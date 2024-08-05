Туристка пережила удар молнии на озере в Челябинской области
Туристка пережила удар молнии на озере Тургояк в Челябинской области. По данным SHOT, мощнейший разряд вошёл ей в плечо и вышел через ногу. То, что она очнулась после комы, — настоящее чудо, говорят врачи.
Последствия удара молнии на озере в Челябинской области. Фото © SHOT
Как рассказал муж пострадавшей, 37-летняя Анастасия из Екатеринбурга поехала с подружками в Миасс. 19 июля они отдыхали в "Золотом пляже" на озере Тургояк. Когда пошёл сильный дождь, Настя спрятаться не успела. Внезапный удар молнии свалил её на землю. Без сознания пострадавшую доставили в реанимацию.
Сначала прогнозы были неутешительные. По словам медиков, обычно после разряда такой силы не выживают. Но на днях Анастасия вышла из комы. Её уже перевезли на лечение домой.
А ранее удар молнии по людям в парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Life.ru публиковал видео с моментом происшествия: на кадрах видно, что три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.