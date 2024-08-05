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5 августа, 14:21

Туристка пережила удар молнии на озере в Челябинской области

Туристка пережила удар молнии на озере Тургояк в Челябинской области. По данным SHOT, мощнейший разряд вошёл ей в плечо и вышел через ногу. То, что она очнулась после комы, — настоящее чудо, говорят врачи.

Последствия удара молнии на озере в Челябинской области. Фото © SHOT

Последствия удара молнии на озере в Челябинской области. Фото © SHOT

Как рассказал муж пострадавшей, 37-летняя Анастасия из Екатеринбурга поехала с подружками в Миасс. 19 июля они отдыхали в "Золотом пляже" на озере Тургояк. Когда пошёл сильный дождь, Настя спрятаться не успела. Внезапный удар молнии свалил её на землю. Без сознания пострадавшую доставили в реанимацию.

Сначала прогнозы были неутешительные. По словам медиков, обычно после разряда такой силы не выживают. Но на днях Анастасия вышла из комы. Её уже перевезли на лечение домой.

Молния сразила сразу трёх туристок на пляже в Италии
Молния сразила сразу трёх туристок на пляже в Италии

А ранее удар молнии по людям в парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Life.ru публиковал видео с моментом происшествия: на кадрах видно, что три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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