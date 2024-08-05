Туристка пережила удар молнии на озере в Челябинской области

Туристка пережила удар молнии на озере Тургояк в Челябинской области. По данным SHOT, мощнейший разряд вошёл ей в плечо и вышел через ногу. То, что она очнулась после комы, — настоящее чудо, говорят врачи.

Последствия удара молнии на озере в Челябинской области. Фото © SHOT

Как рассказал муж пострадавшей, 37-летняя Анастасия из Екатеринбурга поехала с подружками в Миасс. 19 июля они отдыхали в "Золотом пляже" на озере Тургояк. Когда пошёл сильный дождь, Настя спрятаться не успела. Внезапный удар молнии свалил её на землю. Без сознания пострадавшую доставили в реанимацию.