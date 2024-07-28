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28 июля, 14:12

Одного человека убило ударом молнии в парке "Патриот"

Минздрав: От удара молнии в Подмосковье погиб один человек, ещё трое пострадали

Удар молнии по людям парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Один из пострадавших до сих пор находится в тяжёлом состоянии. У двух других — средняя степень тяжести.

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Ранее Life.ru писал, что двое мужчин находятся на грани жизни и смерти после того, как в них прилетел разряд молнии, пока те гуляли в парке "Патриот". Позднее появилось видео с камеры наблюдения, где можно заметить, как люди, поражённые стихией, упали на землю. Кроме того, было опубликовано видео, на котором показаны первые секунды после трагедии.

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Владимир Озеров
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