Одного человека убило ударом молнии в парке "Патриот"
Минздрав: От удара молнии в Подмосковье погиб один человек, ещё трое пострадали
Удар молнии по людям парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Один из пострадавших до сих пор находится в тяжёлом состоянии. У двух других — средняя степень тяжести.
Ранее Life.ru писал, что двое мужчин находятся на грани жизни и смерти после того, как в них прилетел разряд молнии, пока те гуляли в парке "Патриот". Позднее появилось видео с камеры наблюдения, где можно заметить, как люди, поражённые стихией, упали на землю. Кроме того, было опубликовано видео, на котором показаны первые секунды после трагедии.
Telegram / SHOT