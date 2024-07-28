Одного человека убило ударом молнии в парке "Патриот"

Удар молнии по людям парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Один из пострадавших до сих пор находится в тяжёлом состоянии. У двух других — средняя степень тяжести.