Появилось видео хаоса в парке "Патриот" после удара молнии в людей под зонтом

В Подмосковье моросил дождь, поэтому люди, гуляющие в парке "Патриот", пользовались зонтами, в один из которых в какой-то момент внезапно ударила молния. В итоге пострадавшие без сознания повалились на землю. Об этом пишет SHOT.

Первые секунды после удара молнии по людям в парке "Патриот". Видео © Telegram / SHOT

На видео слышен плач испугавшихся детей. Очевидица заметила, как у пострадавшего открылось кровотечение после разряда молнии. Прохожие в смятении старались оказать помощь потерявшим сознание людям, поскольку к приезду медиков те уже не дышали.