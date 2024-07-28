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28 июля, 13:15
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Появилось видео хаоса в парке "Патриот" после удара молнии в людей под зонтом

В Подмосковье моросил дождь, поэтому люди, гуляющие в парке "Патриот", пользовались зонтами, в один из которых в какой-то момент внезапно ударила молния. В итоге пострадавшие без сознания повалились на землю. Об этом пишет SHOT.

Первые секунды после удара молнии по людям в парке "Патриот". Видео © Telegram / SHOT

На видео слышен плач испугавшихся детей. Очевидица заметила, как у пострадавшего открылось кровотечение после разряда молнии. Прохожие в смятении старались оказать помощь потерявшим сознание людям, поскольку к приезду медиков те уже не дышали.

По словам очевидцев, пострадавших было всего четверо. Двоих мужчин уже везут в больницу в тяжёлом состоянии. Меньше от стихии досталось супружеской паре. 39-летний Александр получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, он в состоянии средней степени тяжести. У его супруги случился гипертонический криз. Женщина не потеряла сознание после разряда и смогла самостоятельно подняться.

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Ранее Life.ru писал, что двое мужчин оказались между жизнью и смерть после того, как в них ударила молния во время прогулки по подмосковному парку "Патриот". Позже появилось видео с камеры наблюдения, где можно заметить, как люди, поражённые разрядом, упали на землю.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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