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28 июля, 12:50

Появилось жуткое видео с моментом удара молнии по двум мужчинам и женщине в парке "Патриот"

Mash публикует видео удара молнии в посетителей парка "Патриот"

Появилось жуткое видео с моментом удара молнии в двух посетителей подмосковного парка "Патриот", его публикует Mash. Можно заметить, как мужчина и женщина, за жизни которых прямо сейчас борются врачи, синхронно падают прямо после разряда.

Видео удара молнии в посетителей парка "Патриот". Видео © Mash

В российский пассажирский самолёт ударила молния
В российский пассажирский самолёт ударила молния

Напомним, молния ударила по посетителям "Патриота" около 14:20. Пострадали женщина и двое мужчин, которые находятся на грани жизни и смерти.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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