Появилось жуткое видео с моментом удара молнии по двум мужчинам и женщине в парке "Патриот"
Mash публикует видео удара молнии в посетителей парка "Патриот"
Появилось жуткое видео с моментом удара молнии в двух посетителей подмосковного парка "Патриот", его публикует Mash. Можно заметить, как мужчина и женщина, за жизни которых прямо сейчас борются врачи, синхронно падают прямо после разряда.
Видео удара молнии в посетителей парка "Патриот". Видео © Mash
Напомним, молния ударила по посетителям "Патриота" около 14:20. Пострадали женщина и двое мужчин, которые находятся на грани жизни и смерти.
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