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3 августа, 17:31

Молния сразила сразу трёх туристок на пляже в Италии

Две итальянки и француженка пострадали от удара молнии на пляже в Италии

Молния попала в трёх иностранных туристок на пляже в Альба-Адриатике в Италии. Две итальянки и француженка пострадали от удара, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Разряд попал в отдыхающих во время купания на пляже в провинции Терамо области Абруццо. Пострадавшей гражданке Франции было 60 лет, а итальянкам — по 40. Одна из них не пришла в сознание до эвакуации в больницу. Всех женщин доставили в медицинское учреждение на спасательном вертолёте.

Новый удар молнии в Подмосковье привёл к страшному пожару
Новый удар молнии в Подмосковье привёл к страшному пожару

Ранее подобная ситуация произошла в Подмосковье. Молния ударила в людей в парке "Патриот". В результате удара один человек скончался, ещё трое сильно пострадали. Life.ru публиковал видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.

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Наталья Афонина
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