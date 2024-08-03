Молния сразила сразу трёх туристок на пляже в Италии
Две итальянки и француженка пострадали от удара молнии на пляже в Италии
Молния попала в трёх иностранных туристок на пляже в Альба-Адриатике в Италии. Две итальянки и француженка пострадали от удара, сообщает издание Fatto Quotidiano.
Разряд попал в отдыхающих во время купания на пляже в провинции Терамо области Абруццо. Пострадавшей гражданке Франции было 60 лет, а итальянкам — по 40. Одна из них не пришла в сознание до эвакуации в больницу. Всех женщин доставили в медицинское учреждение на спасательном вертолёте.
Ранее подобная ситуация произошла в Подмосковье. Молния ударила в людей в парке "Патриот". В результате удара один человек скончался, ещё трое сильно пострадали. Life.ru публиковал видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.