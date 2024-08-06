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6 августа, 13:57

Музыкальная колонка спалила комнату в общежитии в Твери

МЧС: В Твери случился пожар из-за оставленной на зарядке музыкальной колонки

Комната в общежитии в Твери. Обложка © Telegram / МЧС России

Комната в общежитии в Твери. Обложка © Telegram / МЧС России

В Твери произошёл пожар из-за вспыхнувшей музыкальной колонки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В общежитии в Твери произошёл пожар. Видео © Telegram / МЧС России

"В студенческом общежитии парень оставил на кровати заряжаться колонку и ушёл. Она загорелась", — говорится в сообщении.

Сгоревшая колонка. Фото © Telegram / МЧС России

Сгоревшая колонка. Фото © Telegram / МЧС России

В МЧС дополнили, что спасатели быстро ликвидировали очаг возгорания, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из студенческого общежития эвакуировали свыше 70 человек, ещё двоих вызволили газодымозащитники.

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А ранее Life.ru рассказывал, что ночью в одном из многоквартирных домов в Крыму произошёл пожар из-за вспыхнувшего моноколеса. Мужчина поставил устройство на ночь на зарядку — оно загорелось.

Дарья Нарыкова
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