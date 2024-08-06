Музыкальная колонка спалила комнату в общежитии в Твери

В Твери произошёл пожар из-за вспыхнувшей музыкальной колонки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В общежитии в Твери произошёл пожар. Видео © Telegram / МЧС России

"В студенческом общежитии парень оставил на кровати заряжаться колонку и ушёл. Она загорелась", — говорится в сообщении.

Сгоревшая колонка. Фото © Telegram / МЧС России

В МЧС дополнили, что спасатели быстро ликвидировали очаг возгорания, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из студенческого общежития эвакуировали свыше 70 человек, ещё двоих вызволили газодымозащитники.