Моноколесо чуть не спалило многоквартирный дом в Крыму

В многоквартирном доме в Крыму произошёл пожар из-за вспыхнувшего моноколеса, оставленного на зарядке на ночь. В итоге всех жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Крыму мужчина на ночь поставил на зарядку моноколесо. Горящий транспорт он пытался потушить самостоятельно, но не смог. Огнеборцы МЧС России эвакуировали из подъезда 12 жильцов. Ещё одного спасли. Пожар на 5 квадратных метрах потушили 7 специалистов и 2 единицы техники", — указано в публикации чрезвычайного ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как разборка 47-летней жительницы села Марфинка Ростовской области с собственными пчёлами на домашней пасеке привела к пожару. Женщина была недовольна поведением летавших где вздумается насекомых и решила угомонить их при помощи дыма, как часто делают пасечники. Подкачало исполнение — дама стала жечь дрова прямо у себя на газовой плите, из-за чего по участку разлетелись искры, от которых быстро занялось пламя.