13-летняя девочка сгорела заживо из-за электросамоката в Омске

Школьница погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Трагедия случилась 2 августа в жилом доме по улице Северная, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

"По версии следствия, 2 августа около 01 часов произошёл пожар в жилом доме, расположенном по улице Северная в г. Омске. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката", – рассказали в ведомстве.

Погибшей всего 13 лет. Следственное управление возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Оперативники уже успели провести осмотр места трагедии. Теперь там назначено проведение пожарно-технической экспертизы для того, чтобы точно понять причину возникновения пожара. Также пройдут различные судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия.