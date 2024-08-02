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2 августа, 14:50

13-летняя девочка сгорела заживо из-за электросамоката в Омске

В Омске 13-летняя девочка погибла из-за возгорания аккумулятора электросамоката

Школьница погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Трагедия случилась 2 августа в жилом доме по улице Северная, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

"По версии следствия, 2 августа около 01 часов произошёл пожар в жилом доме, расположенном по улице Северная в г. Омске. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката", – рассказали в ведомстве.

Погибшей всего 13 лет. Следственное управление возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Оперативники уже успели провести осмотр места трагедии. Теперь там назначено проведение пожарно-технической экспертизы для того, чтобы точно понять причину возникновения пожара. Также пройдут различные судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что ещё один ребёнок пострадал от самоката. В Москве подросток решил сбросить транспорт с рампы и проломил череп 5-летней девочке. Ребёнок находится в реанимации с проломленным черепом, ушибом и отёком головного мозга. Тревожность больше всего вызывает то, что обломок кости черепа начал упираться девочке в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

Обложка ©

Unsplash / Varla Scooter

Наталья Афонина
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