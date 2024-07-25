В Омске школьница пропала после ссоры с родителями, её тело нашли в реке

В Омске нашли тело 15-летней школьницы, пропавшей после ссоры с родителями. Отец подростка рассказывал Mash Siberia, что семья приехала из Москвы, чтобы навестить родственников, и 22 июня девочку не взяли на прогулку в парк. Она обиделась и решила пройтись там в одиночку.

Близкие договорились встретиться на следующий день в 14:50, прямо перед выездом в аэропорт, но школьница так и не объявилась. Родители подняли тревогу, в поисках были задействованы правоохранители и волонтёры. Спустя три дня, 25 июля, тело девочки нашли в воде на лодочной станции. В пресс-службе омского Следкома уточнили, что страшную находку сделали на реке Иртыше. Причину смерти устанавливают, возбуждено уголовное дело.