Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 13:36

В Омске школьница пропала после ссоры с родителями, её тело нашли в реке

В Омске нашли тело школьницы из Москвы, пропавшей после ссоры с родителями

В Омске нашли тело 15-летней школьницы, пропавшей после ссоры с родителями. Отец подростка рассказывал Mash Siberia, что семья приехала из Москвы, чтобы навестить родственников, и 22 июня девочку не взяли на прогулку в парк. Она обиделась и решила пройтись там в одиночку.

Близкие договорились встретиться на следующий день в 14:50, прямо перед выездом в аэропорт, но школьница так и не объявилась. Родители подняли тревогу, в поисках были задействованы правоохранители и волонтёры. Спустя три дня, 25 июля, тело девочки нашли в воде на лодочной станции. В пресс-службе омского Следкома уточнили, что страшную находку сделали на реке Иртыше. Причину смерти устанавливают, возбуждено уголовное дело.

Экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мёртвым в лесу
Экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мёртвым в лесу

Ранее в Астраханской области нашли тело трёхлетнего мальчика. Оно находилось в километре от дома. Малыш ускользнул, пока мама занималась своими делами. Проводится проверка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • МВД РФ
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров