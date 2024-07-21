Экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мёртвым в лесу
Экс-председателя суда Нижегородской области Воробьёва нашли мёртвым в лесу
Экс-председателя суда Нижегородской области Воробьёва нашли мёртвым в лесу. Обложка © freepik / wirestock
Полиция нашла в лесу тело бывшего председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьёва, который пропал вместе с женой, отправившись на машине за ягодами. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
Валерий Воробьёв. Фото © VK / Поисковая группа "Рысь"
"В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтёров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб", — говорится в заявлении.
86-летние пенсионеры отправились в лес 20 июля. Они выехали на собственном автомобиле из села Теряево Богородского района, но так и не вернулись. Поисково-спасательная группа "Рысь" распространила ориентировку на пропавшую пару. Сегодня мужчину нашли мёртвым, его супруга жива, но находилась на другом участке леса. Воробьёв — заслуженный юрист России, долгое время был председателем Горьковского, затем Нижегородского областного суда.
Ранее сообщалось, что в Якутии нашли мужчину, десять дней числившегося пропавшим в районе тушения лесного пожара. 10 июля он вышел из табора в районе Белькачей Усть-Майского района и перестал выходить на связь.