Экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мёртвым в лесу Экс-председателя суда Нижегородской области Воробьёва нашли мёртвым в лесу 21 июля, 15:40 Экс-председателя суда Нижегородской области Воробьёва нашли мёртвым в лесу. Обложка © freepik / wirestock

Полиция нашла в лесу тело бывшего председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьёва, который пропал вместе с женой, отправившись на машине за ягодами. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Валерий Воробьёв. Фото © VK / Поисковая группа "Рысь"

"В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтёров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб", — говорится в заявлении.

86-летние пенсионеры отправились в лес 20 июля. Они выехали на собственном автомобиле из села Теряево Богородского района, но так и не вернулись. Поисково-спасательная группа "Рысь" распространила ориентировку на пропавшую пару. Сегодня мужчину нашли мёртвым, его супруга жива, но находилась на другом участке леса. Воробьёв — заслуженный юрист России, долгое время был председателем Горьковского, затем Нижегородского областного суда.

Ранее сообщалось, что в Якутии нашли мужчину, десять дней числившегося пропавшим в районе тушения лесного пожара. 10 июля он вышел из табора в районе Белькачей Усть-Майского района и перестал выходить на связь.

Авторы Татьяна Миссуми