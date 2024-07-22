Трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в километре от дома в Астраханской области
В Астраханской области проводится проверка по факту гибели трёхлетнего мальчика, которого нашли мёртвым в километре от дома. Малыш выскользнул, когда мама занималась делами, пишет СУ СКР по региону.
"Днём 22 июля 2024 года трёхлетний мальчик вышел из дома, расположенного на берегу реки Большая Обуховская в посёлке Кировский Камызякского района области, и направился в сторону реки. Мать мальчика в это время занималась домашними делами. Тело утонувшего ребёнка обнаружил местный житель в километре от дома", — рассказали в управлении версию следствия.
Теперь правоохранители выясняют остальные обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодане. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже правоохранители задержали пермячку, которая так жестоко расправилась с собственным ребёнком. На допросе она полностью признала свою вину и назвала жуткую причину убийства.
СК РФ