Трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в километре от дома в Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту гибели трёхлетнего мальчика, которого нашли мёртвым в километре от дома. Малыш выскользнул, когда мама занималась делами, пишет СУ СКР по региону.

"Днём 22 июля 2024 года трёхлетний мальчик вышел из дома, расположенного на берегу реки Большая Обуховская в посёлке Кировский Камызякского района области, и направился в сторону реки. Мать мальчика в это время занималась домашними делами. Тело утонувшего ребёнка обнаружил местный житель в километре от дома", — рассказали в управлении версию следствия.