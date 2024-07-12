Задушила и утрамбовала в чемодан: Стало известно, кто подозревается в жестоком убийстве мальчика в Перми
СК: В убийстве ребёнка, чьё тело нашли в чемодане в Перми, подозревается мать
Чемодан, в котором нашли тело мальчика в Перми. Обложка © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
В убийстве ребёнка, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревается его 34-летняя мать. Как сообщает SHOT, девятилетний мальчик находился на домашнем обучении и в школе не учился.
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас женщину ищут. 34-летний отец мальчика ранее работал в дилерском центре ООО "Экскурс-Автомобили". С женой они развелись.
Отец мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Фото © Telegram / SHOT
Тем временем следователи осмотрели квартиру, в которой произошло преступление. Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств убийства.
Следователи осмотрели квартиру, в которой мать убила сына в Перми. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
Как сообщал Life.ru, тело ребёнка в чемодане в Перми нашёл прохожий на мусорке. На теле мальчика обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".