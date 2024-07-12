Задушила и утрамбовала в чемодан: Стало известно, кто подозревается в жестоком убийстве мальчика в Перми

В убийстве ребёнка, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревается его 34-летняя мать. Как сообщает SHOT, девятилетний мальчик находился на домашнем обучении и в школе не учился.

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас женщину ищут. 34-летний отец мальчика ранее работал в дилерском центре ООО "Экскурс-Автомобили". С женой они развелись.

Отец мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Фото © Telegram / SHOT

Тем временем следователи осмотрели квартиру, в которой произошло преступление. Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств убийства.

Следователи осмотрели квартиру, в которой мать убила сына в Перми. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю