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12 июля, 07:25

На мусорке в Перми нашли тело ребёнка в чемодане

В Перми на мусорке прохожий обнаружил тело ребёнка в чемодане. Очевидцы вызвали полицию, сообщает SHOT.

В Перми нашли труп ребёнка в чемодане. Видео © SHOT

Происшествие случилось на улице Монастырской. Погибшему ребёнку на вид от шести до восьми лет. На теле были обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. На месте работает полиция, возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Геленджике водолазы нашли тело женщины, пропавшей после того, как опрокинулась спортивная парусная яхта, в которой находились люди. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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