На мусорке в Перми нашли тело ребёнка в чемодане

В Перми на мусорке прохожий обнаружил тело ребёнка в чемодане. Очевидцы вызвали полицию, сообщает SHOT.

В Перми нашли труп ребёнка в чемодане. Видео © SHOT

Происшествие случилось на улице Монастырской. Погибшему ребёнку на вид от шести до восьми лет. На теле были обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. На месте работает полиция, возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".