На мусорке в Перми нашли тело ребёнка в чемодане
В Перми на мусорке прохожий обнаружил тело ребёнка в чемодане. Очевидцы вызвали полицию, сообщает SHOT.
В Перми нашли труп ребёнка в чемодане. Видео © SHOT
Происшествие случилось на улице Монастырской. Погибшему ребёнку на вид от шести до восьми лет. На теле были обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. На месте работает полиция, возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".
Ранее Life.ru рассказывал, что в Геленджике водолазы нашли тело женщины, пропавшей после того, как опрокинулась спортивная парусная яхта, в которой находились люди. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".