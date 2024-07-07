В Петербурге расследуют загадочную смерть наркодилера и его жены

Тела мужчины-наркодилера и его жены с огнестрельными ранениями нашли на съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, хозяйка квартиры на улице Брюлловской в посёлке Парголово никак не могла связаться с семейной парой, которая около месяца назад арендовала у неё жильё, и вызвала полицейских. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела 25-летнего мужчины и его 24-летней жены, у обоих были травмы головы. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Жена наркодилера, чьё тело нашли в съёмной квартире в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Пара приехала в Северную столицу из Сахалинской области, мужчина находился в федеральном розыске по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".