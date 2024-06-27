Россияне выловили из реки чемодан, но вместо сокровищ нашли внутри изуродованное тело

Жители посёлка Казармы Надеждинского района Приморья обнаружили у берега реки дорожный чемодан, внутри которого лежал труп мужчины. Напуганные отдыхающие тут же обратились в полицию, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в своём телеграм-канале.

В Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Сегодня в полицию поступило сообщение от жителей посёлка Казармы (25-й км Надеждинского района) о том, что на берегу реки Вторая Речка обнаружен дорожный чемодан, внутри которого оказалось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове", — информирует ведомство.

Для координации действий полиции и спецслужб на место приехал прокурор района Алексей Малышев. Ведомство взяло под свой контроль ход расследования убийства и установление личности погибшего и преступника.