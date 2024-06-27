Россияне выловили из реки чемодан, но вместо сокровищ нашли внутри изуродованное тело
В Приморье у реки нашли чемодан с телом мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове
В Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края
Жители посёлка Казармы Надеждинского района Приморья обнаружили у берега реки дорожный чемодан, внутри которого лежал труп мужчины. Напуганные отдыхающие тут же обратились в полицию, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в своём телеграм-канале.
В Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
"Сегодня в полицию поступило сообщение от жителей посёлка Казармы (25-й км Надеждинского района) о том, что на берегу реки Вторая Речка обнаружен дорожный чемодан, внутри которого оказалось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове", — информирует ведомство.
Для координации действий полиции и спецслужб на место приехал прокурор района Алексей Малышев. Ведомство взяло под свой контроль ход расследования убийства и установление личности погибшего и преступника.
Ранее в Ленинградской области нашли труп 22-летней девушки без обуви. Она перестала выходить на связь ещё 14 марта. В последний раз, когда её видели, была одета в спортивный серый костюм, чёрную куртку и белые кеды. Также известно, что погибшая была наркозависимой и состояла на учёте в диспансере.