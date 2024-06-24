Беда вместо праздника: Под Волгоградом нашли труп школьницы в день её 16-летия
V1.ru: В Михайловке Волгоградской области нашли тело 16-летней школьницы
Чудовищная трагедия произошла в населённом пункте Михайловка, расположенном в Волгоградской области. Как передаёт портал V1.ru со ссылкой на свои источники, там нашли тело 16-летней девушки.
Труп обнаружил брат, когда зашёл в её комнату. Он сразу вызвал скорую помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть.
Стоит отметить, что она погибла в день своего 16-летия, однако причину случившегося ещё предстоит выяснить специалистам. Журналисты рассказали, что девушка жила в неполной семье с мамой и братом, нигде ни на каком учёте не состояла и характеризовалась положительно.
"Девочка училась в девятом классе средней школы. В воскресенье у неё был день рождения, но вместо праздника в семью пришла беда", — рассказал собеседник издания.
Ранее Life.ru писал, что в Прокопьевском округе Кемеровской области десятилетний мальчик пошёл купаться с мамой в запрещённом месте и утонул. Трагедия произошла 22 июня, а тело ребёнка случайно нашёл ныряльщик во время заплыва в заброшенном карьере.
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