Беда вместо праздника: Под Волгоградом нашли труп школьницы в день её 16-летия

Чудовищная трагедия произошла в населённом пункте Михайловка, расположенном в Волгоградской области. Как передаёт портал V1.ru со ссылкой на свои источники, там нашли тело 16-летней девушки.

Труп обнаружил брат, когда зашёл в её комнату. Он сразу вызвал скорую помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть.

Стоит отметить, что она погибла в день своего 16-летия, однако причину случившегося ещё предстоит выяснить специалистам. Журналисты рассказали, что девушка жила в неполной семье с мамой и братом, нигде ни на каком учёте не состояла и характеризовалась положительно.

"Девочка училась в девятом классе средней школы. В воскресенье у неё был день рождения, но вместо праздника в семью пришла беда", — рассказал собеседник издания.