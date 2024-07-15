Мать на допросе назвала жуткую причину убийства найденного в чемодане мальчика

Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, пошла на преступление из-за давления коллекторов, которые в последнее время не давали ей спокойно жить. О деталях допроса женщины SHOT сообщил источник.

Ребёнка мать сначала задушила, а потом уже после смерти несколько раз ударила ножом, чтобы тот точно умер. Женщина попала на камеры, когда везла его тело в чемодане на свалку. В скором времени Шатовой изберут меру пресечения.