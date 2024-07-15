Мать на допросе назвала жуткую причину убийства найденного в чемодане мальчика
Возившая тело сына в чемодане пермячка заявила, что убила его из-за коллекторов
Ирина Шатова. Обложка © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, пошла на преступление из-за давления коллекторов, которые в последнее время не давали ей спокойно жить. О деталях допроса женщины SHOT сообщил источник.
Ребёнка мать сначала задушила, а потом уже после смерти несколько раз ударила ножом, чтобы тот точно умер. Женщина попала на камеры, когда везла его тело в чемодане на свалку. В скором времени Шатовой изберут меру пресечения.
Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодане. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже правоохранители задержали пермячку, которая так жестоко расправилась с собственным ребёнком. На допросе она полностью признала свою вину.