Запихнувшая тело сына в чемодан пермячка винит в его смерти коллекторов
Kp.ru: Запихнувшая тело сына в чемодан пермячка заявила, что его убили коллекторы
Жительница Перми, которую стражи правопорядка обвиняют в убийстве девятилетнего сына, заявила, что её ребёнка убили коллекторы. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Журналисты сообщают, что знакомые обвиняемой рассказывали о наличии у неё долгов. Также было известно, что пермячка перестала заниматься автомобильным бизнесом, а денег, которые давали родственники, могло не хватать. Именно по этой причине она выдала версию про коллекторов.
Однако эта версия разбивается о тот факт, что на камерах видеонаблюдения, по которым её вычислили, посторонних людей не было. Также издание рассказало, что женщина была одна дома с мальчиком.
Помимо того, корреспонденты "Комсомолки" высказали мнение о том, что злоумышленница просто могла сойти с ума из-за проблем с мужем или безденежья. Также некоторые из соседей рассказали, что у её сына было психическое заболевание, что тоже могло быть причиной убийства.
В то же время не все разделяют эту версию. Так, знакомая с этой семьёй женщина отметила, что не замечала у мальчика каких-либо отклонений, так как он всегда был приветливым и ни разу не повышал ни на кого голос.
Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. В минувшую субботу, 13 июля, её задержали.
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