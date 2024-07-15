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15 июля, 02:55

Запихнувшая тело сына в чемодан пермячка винит в его смерти коллекторов

Kp.ru: Запихнувшая тело сына в чемодан пермячка заявила, что его убили коллекторы

Жительница Перми, которую стражи правопорядка обвиняют в убийстве девятилетнего сына, заявила, что её ребёнка убили коллекторы. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Журналисты сообщают, что знакомые обвиняемой рассказывали о наличии у неё долгов. Также было известно, что пермячка перестала заниматься автомобильным бизнесом, а денег, которые давали родственники, могло не хватать. Именно по этой причине она выдала версию про коллекторов.

Однако эта версия разбивается о тот факт, что на камерах видеонаблюдения, по которым её вычислили, посторонних людей не было. Также издание рассказало, что женщина была одна дома с мальчиком.

Помимо того, корреспонденты "Комсомолки" высказали мнение о том, что злоумышленница просто могла сойти с ума из-за проблем с мужем или безденежья. Также некоторые из соседей рассказали, что у её сына было психическое заболевание, что тоже могло быть причиной убийства.

В то же время не все разделяют эту версию. Так, знакомая с этой семьёй женщина отметила, что не замечала у мальчика каких-либо отклонений, так как он всегда был приветливым и ни разу не повышал ни на кого голос.

Возившая тело сына в чемодане пермячка не признала вину в его убийстве
Возившая тело сына в чемодане пермячка не признала вину в его убийстве

Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. В минувшую субботу, 13 июля, её задержали.

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Алексей Соловьёв
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