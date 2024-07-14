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14 июля, 19:29

Возившая тело сына в чемодане пермячка не признала вину в его убийстве

Запихнувшей тело сына в чемодан жительнице Перми предъявили обвинение

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Жительнице Перми, подозреваемой в убийстве девятилетнего сына, предъявили обвинение. Следствие установило, что в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя женщина задушила мальчика, нанесла ему колото-резаные раны, а затем запихнула в чемодан и вынесла к мусорным контейнерам.

СК показал, как женщина катит чемодан с телом маленького мальчика по Перми. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

"Вину в совершении убийства обвиняемая не признала", передаётся в заявлении СК.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины.

СК показал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки
СК показал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки

Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". СК показал видео, на котором женщина катит чемодан с телом ребёнка по Перми. Накануне полицейские задержали подозреваемую — мать ребёнка.

Мария Любицкая
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