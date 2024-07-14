Возившая тело сына в чемодане пермячка не признала вину в его убийстве

Жительнице Перми, подозреваемой в убийстве девятилетнего сына, предъявили обвинение. Следствие установило, что в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя женщина задушила мальчика, нанесла ему колото-резаные раны, а затем запихнула в чемодан и вынесла к мусорным контейнерам.