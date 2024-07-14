Возившая тело сына в чемодане пермячка не признала вину в его убийстве
Запихнувшей тело сына в чемодан жительнице Перми предъявили обвинение
Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
Жительнице Перми, подозреваемой в убийстве девятилетнего сына, предъявили обвинение. Следствие установило, что в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя женщина задушила мальчика, нанесла ему колото-резаные раны, а затем запихнула в чемодан и вынесла к мусорным контейнерам.
СК показал, как женщина катит чемодан с телом маленького мальчика по Перми. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
"Вину в совершении убийства обвиняемая не признала", — передаётся в заявлении СК.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины.
Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". СК показал видео, на котором женщина катит чемодан с телом ребёнка по Перми. Накануне полицейские задержали подозреваемую — мать ребёнка.