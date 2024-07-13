Полиция задержала пермячку, которая убила сына и запихнула его тело в чемодан

В Перми задержали женщину, причастную к убийству своего девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на городской мусорке. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Пермскому краю.

СК показал, как женщина катит чемодан с телом маленького мальчика по Перми. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

"Следователями регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребёнка, тело которого 12 июля 2024 г. было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми", — говорится в сообщении.