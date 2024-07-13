Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 14:43

Появилась ориентировка на пермячку, которая убила сына и бросила его тело в чемодане у мусорки

Полиция опубликовала ориентировку на мать, подозреваемую в убийстве сына в Перми

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Полиция опубликовала фотографии женщины, разыскиваемой за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорке в Перми. Кадры с ориентировкой появились в телеграм-канале регионального главка МВД России.

"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна, 12.04.1990 года рождения", — говорится в сообщении.

В ориентировке также говорится, что на вид подозреваемой 30–35 лет, у неё худощавое телосложение, а рост от 165 до 170 сантиметров. На ней могут быть светлые кроссовки либо белые сланцы, а также синие джинсы, бордовая кофта с капюшоном и белыми надписями на лицевой стороне. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины и её местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8 908 251 6808.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий обнаружил тело девятилетнего ребёнка в чемодане. Позже стало известно, что его убила собственная мать. На теле мальчика обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Появилось видео, на котором женщина катит чемодан с телом ребёнка по Перми
Появилось видео, на котором женщина катит чемодан с телом ребёнка по Перми
Наталья Исакова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров