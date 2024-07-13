Появилась ориентировка на пермячку, которая убила сына и бросила его тело в чемодане у мусорки
Полиция опубликовала ориентировку на мать, подозреваемую в убийстве сына в Перми
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
Полиция опубликовала фотографии женщины, разыскиваемой за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорке в Перми. Кадры с ориентировкой появились в телеграм-канале регионального главка МВД России.
"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна, 12.04.1990 года рождения", — говорится в сообщении.
В ориентировке также говорится, что на вид подозреваемой 30–35 лет, у неё худощавое телосложение, а рост от 165 до 170 сантиметров. На ней могут быть светлые кроссовки либо белые сланцы, а также синие джинсы, бордовая кофта с капюшоном и белыми надписями на лицевой стороне. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины и её местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8 908 251 6808.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий обнаружил тело девятилетнего ребёнка в чемодане. Позже стало известно, что его убила собственная мать. На теле мальчика обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".