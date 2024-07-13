Появилась ориентировка на пермячку, которая убила сына и бросила его тело в чемодане у мусорки

В ориентировке также говорится, что на вид подозреваемой 30–35 лет, у неё худощавое телосложение, а рост от 165 до 170 сантиметров. На ней могут быть светлые кроссовки либо белые сланцы, а также синие джинсы, бордовая кофта с капюшоном и белыми надписями на лицевой стороне. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины и её местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8 908 251 6808.