СК показал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки
Подозреваемая в убийстве своего сына пермячка отказалась делать заявления
Следственный комитет (СК) опубликовал кадры допроса пермячки Ирины Шатовой, подозреваемой в убийстве сына. В ходе беседы со следователями 34-летняя женщина отказалась делать какие-либо заявления.
СК опубликовал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
На опубликованных ведомством кадрах представлен допрос подозреваемой. В кабинете она сидела без наручников и спокойным голосом отвечала на вопросы следователя. После этого она подписала необходимые документы. Заявления пермячка делать не стала.
Напомним, что несколько дней назад в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств преступления.
Telegram / СУ СК России по Пермскому краю