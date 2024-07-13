СК показал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки

На опубликованных ведомством кадрах представлен допрос подозреваемой. В кабинете она сидела без наручников и спокойным голосом отвечала на вопросы следователя. После этого она подписала необходимые документы. Заявления пермячка делать не стала.

Напомним, что несколько дней назад в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств преступления.