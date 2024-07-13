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13 июля, 20:54

СК показал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки

Подозреваемая в убийстве своего сына пермячка отказалась делать заявления

Следственный комитет (СК) опубликовал кадры допроса пермячки Ирины Шатовой, подозреваемой в убийстве сына. В ходе беседы со следователями 34-летняя женщина отказалась делать какие-либо заявления.

СК опубликовал кадры допроса подозреваемой в убийстве сына пермячки. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

На опубликованных ведомством кадрах представлен допрос подозреваемой. В кабинете она сидела без наручников и спокойным голосом отвечала на вопросы следователя. После этого она подписала необходимые документы. Заявления пермячка делать не стала.

Полиция задержала пермячку, которая убила сына и запихнула его тело в чемодан
Полиция задержала пермячку, которая убила сына и запихнула его тело в чемодан

Напомним, что несколько дней назад в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств преступления.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

Оксана Попова
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