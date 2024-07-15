Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, решила всё же признать вину
Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, всё же признала вину, хотя ранее отказывалась это делать.
"В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершённом ею преступлении", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Полиция заподозрила в убийстве его 34-летнюю мать. Позже СК показал видео, на котором женщина катит чемодан с телом сына по Перми. 13 июля полицейские задержали мать.