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15 июля, 07:01

Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, решила всё же признать вину

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, всё же признала вину, хотя ранее отказывалась это делать.

"В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершённом ею преступлении", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Задушила и утрамбовала в чемодан: Стало известно, кто подозревается в жестоком убийстве мальчика в Перми
Задушила и утрамбовала в чемодан: Стало известно, кто подозревается в жестоком убийстве мальчика в Перми

Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Полиция заподозрила в убийстве его 34-летнюю мать. Позже СК показал видео, на котором женщина катит чемодан с телом сына по Перми. 13 июля полицейские задержали мать.

Александра Вишнякова
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