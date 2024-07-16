Тело пропавшего под Челябинском мальчика нашли в болоте, помог беспилотник
В Челябинской области нашли мёртвым 14-летнего подростка с врождённым заболеванием. Мальчик с ДЦП пропал ещё 10 дней назад под Бектышом, всё это время велись его поиски, родители надеялись найти его живым и невредимым.
"Тело ребёнка найдено в болоте недалеко от места пропажи", — в итоге стало известно kp.ru от источника. По его данным, ребёнка нашли в ночь с 15 на 16 июля.
Информацию уже подтвердили и в Следственном комитете. В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего.
"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователем регионального СКР возбуждено и расследуется уголовное дело", — указано в публикации СК.
Речь идёт об Арслане Мохаммади, мальчике с ДЦП, который пропал 6 июля. В длившейся всё это время масштабной поисковой операции принимали участие сотни спасателей и волонтёров, привлекалась специальная техника и команды кинологов. Ребёнка искали на огромной территории, проверяя водоёмы и колодцы, в том числе с постоянным применением БПЛА.
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