Тело пропавшего под Челябинском мальчика нашли в болоте, помог беспилотник

В Челябинской области нашли мёртвым 14-летнего подростка с врождённым заболеванием. Мальчик с ДЦП пропал ещё 10 дней назад под Бектышом, всё это время велись его поиски, родители надеялись найти его живым и невредимым.

"Тело ребёнка найдено в болоте недалеко от места пропажи", — в итоге стало известно kp.ru от источника. По его данным, ребёнка нашли в ночь с 15 на 16 июля.

Информацию уже подтвердили и в Следственном комитете. В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователем регионального СКР возбуждено и расследуется уголовное дело", — указано в публикации СК.