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11 июля, 12:37

"Яжебатя" под плач хозяйки убил служебную собаку, которая должна была искать пропавшего ребёнка

Челябинец зарезал собаку, которая должна была искать пропавшего подростка с ДЦП

Поисковая собака Джесс, убитая в Челябинске. Фото © VK / Анастасия Титова

Поисковая собака Джесс, убитая в Челябинске. Фото © VK / Анастасия Титова

В Челябинске мужчина зарезал собаку по кличке Джесс, которая должна была вместе с хозяйкой отправиться на поиски пропавшего ребёнка с ДЦП. Видео с моментом нападения на своего питомца выложила владелица убитого животного в соцсетях.

В Челябинске мужчина зарезал поисковую собаку. Видео © VK / Анастасия Титова

Кинолог и владелица погибшей собаки Анастасия сообщила, что её питомец начал лаять через забор на женщину с ребёнком. Спустя некоторое время на её участок, выбив двери ногой, влетел разъярённый "яжебатя" с ножом и пырнул животное, пробив тому лёгкое.

"Самую важную, нужную собаку, неповторимую Джесс из-за подонка, который выбил ногами ворота и зашёл на участок с ножом, говоря, что наши собаки лают и пугают людей, а у кого не лают?", сокрушается хозяйка погибшей собаки.

Овчарке было шесть лет — она была специально обучена для поиска взрывчатки, а также помогала поисковым группам находить пропавших людей. Сегодня хозяйка планировала вместе с Джесс отправиться в посёлок Коркино, где несколько дней назад пропал ребёнок с инвалидностью.

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Мальчика, на поиски которого должна была отправиться собака Джесс, зовут Арслан Мохаммади. Ему 14 лет, несколько дней назад он вышел из дома и пропал в Челябинской области. Полицейские совместно с волонтёрами и казаками прочесали уже 15 километров территории вокруг посёлка Бектыш, где его видели последний раз.

Владимир Озеров
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