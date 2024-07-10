Пять дней неизвестности: Пропавшего под Челябинском мальчика с ДЦП ищут в соседних регионах

В Еткульском районе Челябинской области пятый день идут поиски пропавшего 14-летнего подростка по имени Арслан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности региона.

Ориентировка на пропавшего в Челябинской области 14-летнего Арслана Мохаммади. Изображение © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Челябинской области

"Пятый день продолжаются поиски подростка в Еткульском районе. За четыре дня спасатели, сотрудники полиции, волонтёры, казаки обследовали местность в радиусе 15 км от места в посёлке Бектыш, откуда пропал 14-летний Арслан. В зоне поиска подростка ещё раз обследуют водоём и колодцы. Мобильный отряд поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности проверил уже 39 колодцев, работы продолжаются", — говорится в публикации ведомства.

В проверке местности принимали участие 175 спасательных групп по семь-восемь человек в каждой и 15 расчётов кинологов. Поисковики обошли 5700 километров территории. Проводилось 30 вылетов беспилотных аппаратов. К сегодняшнему дню общая группировка была усилена до 365 человек и 39 единиц техники. Российское Министерство чрезвычайных ситуаций направило на поиски Арслана группировку из 80 спасателей и 10 единиц техники, региональное ГУ МЧС — 30 человек и шесть единиц техники, а Уральский учебный спасательный центр — 50 человек и два беспилотника. В поисковой операции участвуют и добровольцы поискового отряда "Лиза алерт", а также волонтёры из числа местных жителей.

По информации "Лизы алерт", приметы мальчика такие: рост около 152 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. 6 июля ушёл из дома в неизвестном направлении, одетый в фиолетовую рубашку с чёрной футболкой, чёрные джинсы и сандалии серого цвета. В отряде призвали расширить зону поиска, поскольку страдающий ДЦП школьник мог уехать в Башкортостан, Свердловскую или Тюменскую области.