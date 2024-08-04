Ростовчанка хотела утихомирить пчёл дымом и сожгла пол-участка

Попытка 47-летней жительницы села Марфинка Ростовской области усмирить пчёл на домашней пасеке завершилась возгоранием сразу трёх построек на участке. Инцидент произошёл ещё 26 июля, но подробностями истории МЧС России поделилось лишь 3 августа.

По информации министерства, женщина решила утихомирить насекомых дымом. Для его добычи она не придумала ничего лучше, как разжечь дрова прямо на газовой плите. Разлетевшиеся по двору искры спровоцировали пожар. Самостоятельные попытки одолеть огонь не увенчались успехом, а потому ростовчанка была вынуждена вызвать спасателей.

"Огнеборцы ведомства потушили пожар на 94 квадратных метрах. Сгорели две хозпостройки и гараж, ещё пострадали два улья", — отметили в ведомстве.