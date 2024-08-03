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Регион
3 августа, 13:32

Штормовое предупреждение объявлено на Кубани

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности в Краснодарском крае

МЧС РФ объявило о высокой пожароопасности в Краснодарском крае 3 и 4 августа. Штормовое предупреждение появилось на сайте ведомства.

"До конца суток 03.08.2024, а также в течение суток 04.08.2024 в юго-западных, северо-восточных и центральных районах края (включая МО г. Краснодар), а также местами в северо-западных, юго-восточных и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование г. Сочи зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается высокая пожароопасность (ВПО) 4-го класса (НЯ)", — говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в регионе запретили пользоваться источниками горения вблизи сухостоев. Также спасатели предупредили, что разводить костёр можно только на открытых площадках, окружив место разведения каменной или бетонной полосой шириной 0,5 м. В случае начала лесного пожара необходимо оповестить всех, сообщить в пожарную охрану. А при тепловом ударе сотрудники МЧС посоветовали отдыхать в тени и пить больше воды.

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В прошлом месяце масштабный лесной пожар начался в районе Абрау-Дюрсо. Из-за этого в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Площадь возгорания выросла до 62 гектаров. Позже пламя смогли ликвидировать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Александра Мышляева
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