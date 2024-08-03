Штормовое предупреждение объявлено на Кубани

"До конца суток 03.08.2024, а также в течение суток 04.08.2024 в юго-западных, северо-восточных и центральных районах края (включая МО г. Краснодар), а также местами в северо-западных, юго-восточных и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование г. Сочи — зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается высокая пожароопасность (ВПО) 4-го класса (НЯ)", — говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в регионе запретили пользоваться источниками горения вблизи сухостоев. Также спасатели предупредили, что разводить костёр можно только на открытых площадках, окружив место разведения каменной или бетонной полосой шириной 0,5 м. В случае начала лесного пожара необходимо оповестить всех, сообщить в пожарную охрану. А при тепловом ударе сотрудники МЧС посоветовали отдыхать в тени и пить больше воды.