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18 августа, 19:40

В тувинском селе готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров

Глава Тувы Ховалыг готовит жителей Бай-Хаака к возможной эвакуации из-за пожаров

В связи с лесными пожарами в Туве возможно проведение эвакуации из села Бай-Хаак. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своём телеграм-канале о необходимости подготовки к такому сценарию в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

По его словам, в первую очередь это касается села Бай-Хаак, административного центра Тандинского района. В этом населённом пункте уже введён режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами, что делает ситуацию особенно критической.

"Из-за задымлённости в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях," – сообщил глава региона.

Кроме того, он подчеркнул, что медики должны внимательно отслеживать состояние здоровья жителей и оперативно реагировать на обращения. Специалисты Роспотребнадзора также займутся анализом воздуха в селе, чтобы оценить его безопасность для населения.

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Ранее в Якутии зафиксировали 84 лесных пожара, охвативших более 338 тысяч гектаров. Задымление распространилось на 33 населённых пункта, включая Верхоянский, Усть-Янский, Олекминский и Сунтарский районы, однако случаев отравления угарным газом не зарегистрировано. Пожарные службы, несмотря на сложные условия, потушили пять очагов возгорания на площади свыше 30 тысяч гектаров, однако ситуация в некоторых посёлках остаётся напряжённой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wild 2 Free

Кирилл Сосновских
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