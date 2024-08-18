В тувинском селе готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров

В связи с лесными пожарами в Туве возможно проведение эвакуации из села Бай-Хаак. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своём телеграм-канале о необходимости подготовки к такому сценарию в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

По его словам, в первую очередь это касается села Бай-Хаак, административного центра Тандинского района. В этом населённом пункте уже введён режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами, что делает ситуацию особенно критической.

"Из-за задымлённости в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях," – сообщил глава региона.

Кроме того, он подчеркнул, что медики должны внимательно отслеживать состояние здоровья жителей и оперативно реагировать на обращения. Специалисты Роспотребнадзора также займутся анализом воздуха в селе, чтобы оценить его безопасность для населения.