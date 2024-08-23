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23 августа, 04:53

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о возгорании на мусорном полигоне

Горящая свалка в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Горящая свалка в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В Новороссийске загорелся мусорный полигон. Площадь возгорания приблизительно составляет 2000 квадратов сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

«Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — пояснил Кравченко.

По его словам, в тушении огня участвуют 20 человек и восемь единиц техники. Приём мусора временно приостановлен. Градоначальник также отметил о поиске альтернативного решения и заявил, что выехал на место происшествия.

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Анатолий Симоненко
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