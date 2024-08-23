Родителей ребёнка, который сжёг 10 машин в Москве, заставят платить миллионы ущерба
Автоэксперт Попов заявил, что за поджог машин в Москве ответят родители ребёнка
Родителям ребёнка, который поджёг десять машин в московском дворе, придётся возмещать потерпевшим ущерб. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Царьграду».
«Если удастся доказать, что есть связь, то родители этого ребёнка, как ни грустно, будут отвечать. Причинитель вреда обязан его компенсировать в полном объёме. Это Гражданский кодекс Российской Федерации», — уточнил эксперт.
Но есть ещё один вариант развития событий. Если автомобили были застрахованы по каско, то владельцы получат возмещение по нему. Но потом страховая компания может подать иск на родителей поджигателя и потребовать обратно деньги.
Масштабный пожар в одном из московских дворов произошёл вечером 21 августа. Огонь охватил десять машин, шесть из них выгорело полностью. Среди них практически все иномарки. Уже известно, что пожар начался с детской шалости. Авто случайно сжёг мальчик. Как сообщили очевидцы, ребёнок кинул зажжённую спичку в мусорку. Та загорелась, огонь быстро перекинулся на машины, стоящие рядом.