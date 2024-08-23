Родителей ребёнка, который сжёг 10 машин в Москве, заставят платить миллионы ущерба

Родителям ребёнка, который поджёг десять машин в московском дворе, придётся возмещать потерпевшим ущерб. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Царьграду».

«Если удастся доказать, что есть связь, то родители этого ребёнка, как ни грустно, будут отвечать. Причинитель вреда обязан его компенсировать в полном объёме. Это Гражданский кодекс Российской Федерации», — уточнил эксперт.

Но есть ещё один вариант развития событий. Если автомобили были застрахованы по каско, то владельцы получат возмещение по нему. Но потом страховая компания может подать иск на родителей поджигателя и потребовать обратно деньги.