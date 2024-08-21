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21 августа, 16:28

Ребёнок поджёг парковку в московском дворе, полностью сгорели шесть машин

Ребёнок поджёг парковку в московском дворе. Повреждено десять машин: шесть из них выгорели полностью, пишет SHOT.

Ребёнок поджёг парковку в Москве. Видео © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Огонь в одном из дворов столичного района Солнцево охватил 80 квадратов и спалил несколько легковушек и мусорную площадку.

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Очевидцы заявили, что одну из машин поджёг мальчишка лет десяти на вид, который играл во дворе с друзьями. После начала пожара дети сразу сбежали. Чей это был ребёнок, пока не могут выяснить. Известно, что он был одет в жёлтую футболку.

Некоторым соседям повезло, их машины успели оттолкать очевидцы. Владельцы пострадавших авто готовят заявления в полицию.

Полицейский на руках вынес девушку из пожара в московском Южной Чертаново
Полицейский на руках вынес девушку из пожара в московском Южной Чертаново

Ранее Life.ru сообщал, что моноколесо вызвало пожар в квартире многоэтажки в Москве. 29-летний Евгений рассказал, что такой аппарат он купил около года назад. С утра поставил транспорт на зарядку в коридоре, при этом полностью аккумулятор разряжен не был. Произошёл взрыв, колесо загорелось и пожар перекинулся на вещи.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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