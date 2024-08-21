Ребёнок поджёг парковку в московском дворе, полностью сгорели шесть машин

Ребёнок поджёг парковку в московском дворе. Повреждено десять машин: шесть из них выгорели полностью, пишет SHOT.

Ребёнок поджёг парковку в Москве. Видео © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Огонь в одном из дворов столичного района Солнцево охватил 80 квадратов и спалил несколько легковушек и мусорную площадку.

Мальчик поджёг парковку в Москве. Фото © SHOT

Очевидцы заявили, что одну из машин поджёг мальчишка лет десяти на вид, который играл во дворе с друзьями. После начала пожара дети сразу сбежали. Чей это был ребёнок, пока не могут выяснить. Известно, что он был одет в жёлтую футболку.

Некоторым соседям повезло, их машины успели оттолкать очевидцы. Владельцы пострадавших авто готовят заявления в полицию.