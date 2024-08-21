Ребёнок поджёг парковку в московском дворе, полностью сгорели шесть машин
Ребёнок поджёг парковку в московском дворе. Повреждено десять машин: шесть из них выгорели полностью, пишет SHOT.
Ребёнок поджёг парковку в Москве. Видео © SHOT
Огонь в одном из дворов столичного района Солнцево охватил 80 квадратов и спалил несколько легковушек и мусорную площадку.
Очевидцы заявили, что одну из машин поджёг мальчишка лет десяти на вид, который играл во дворе с друзьями. После начала пожара дети сразу сбежали. Чей это был ребёнок, пока не могут выяснить. Известно, что он был одет в жёлтую футболку.
Некоторым соседям повезло, их машины успели оттолкать очевидцы. Владельцы пострадавших авто готовят заявления в полицию.
Ранее Life.ru сообщал, что моноколесо вызвало пожар в квартире многоэтажки в Москве. 29-летний Евгений рассказал, что такой аппарат он купил около года назад. С утра поставил транспорт на зарядку в коридоре, при этом полностью аккумулятор разряжен не был. Произошёл взрыв, колесо загорелось и пожар перекинулся на вещи.
SHOT