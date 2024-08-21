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21 августа, 15:01

Моноколесо вызвало пожар в квартире многоэтажки в Москве

SHOT: В квартире в Москве начался пожар из-за загоревшегося моноколеса

В квартире в Москве загорелось моноколесо. Как сообщает SHOT, владелец нестандартного вида транспорта пытался спастись от пожара.

По информации телеграм-канала, возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома на Смольной улице. Мужчину спасли с балкона, где он укрывался от дыма и огня. В комнате, где находилось моноколесо, сгорела вся мебель.

29-летний Евгений рассказал, что моноколесо Inmotion V8 стоимостью примерно 60 тысяч рублей он купил около года назад. С утра поставил транспорт на зарядку в коридоре, при этом полностью аккумулятор разряжен не был. В результате произошёл взрыв, колесо загорелось и пожар перекинулся на вещи. Евгений говорит, что успел только схватить кота и выбежать на балкон. Уже откуда он вызвал спасателей.

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А ранее Life.ru писал, что в Петербурге мужчина выбросил загоревшийся электросамокат из окна квартиры. В результате повредились две машины, но ущерб водителям он уже возместил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

Дарья Нарыкова
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