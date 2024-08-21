Моноколесо вызвало пожар в квартире многоэтажки в Москве

В квартире в Москве загорелось моноколесо. Как сообщает SHOT, владелец нестандартного вида транспорта пытался спастись от пожара.

По информации телеграм-канала, возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома на Смольной улице. Мужчину спасли с балкона, где он укрывался от дыма и огня. В комнате, где находилось моноколесо, сгорела вся мебель.

29-летний Евгений рассказал, что моноколесо Inmotion V8 стоимостью примерно 60 тысяч рублей он купил около года назад. С утра поставил транспорт на зарядку в коридоре, при этом полностью аккумулятор разряжен не был. В результате произошёл взрыв, колесо загорелось и пожар перекинулся на вещи. Евгений говорит, что успел только схватить кота и выбежать на балкон. Уже откуда он вызвал спасателей.