Моноколесо вызвало пожар в квартире многоэтажки в Москве
SHOT: В квартире в Москве начался пожар из-за загоревшегося моноколеса
В квартире в Москве загорелось моноколесо. Как сообщает SHOT, владелец нестандартного вида транспорта пытался спастись от пожара.
По информации телеграм-канала, возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома на Смольной улице. Мужчину спасли с балкона, где он укрывался от дыма и огня. В комнате, где находилось моноколесо, сгорела вся мебель.
29-летний Евгений рассказал, что моноколесо Inmotion V8 стоимостью примерно 60 тысяч рублей он купил около года назад. С утра поставил транспорт на зарядку в коридоре, при этом полностью аккумулятор разряжен не был. В результате произошёл взрыв, колесо загорелось и пожар перекинулся на вещи. Евгений говорит, что успел только схватить кота и выбежать на балкон. Уже откуда он вызвал спасателей.
А ранее Life.ru писал, что в Петербурге мужчина выбросил загоревшийся электросамокат из окна квартиры. В результате повредились две машины, но ущерб водителям он уже возместил.
Shutterstock / FOTODOM / alexfan32