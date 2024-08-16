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Петербуржец швырнул в окно взорвавшийся электросамокат и разбил две машины

В Петербурге мужчина выбросил загоревшийся электросамокат из окна квартиры

16 августа, 09:31
Горящий электросамокат в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Горящий электросамокат в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге электросамокат загорелся прямо в квартире, владелец выбросил его из окна, не сумев потушить пламя и опасаясь масштабного пожара. Видео публикует Mash на Мойке.

Горящий электросамокат в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл во Всеволожском районе. Мужчина оставил самокат заряжаться, но среди ночи услышал громкий хлопок и увидел огонь. Не справившись с ситуацией, он выкинул самокат прямо в окно, повредив два автомобиля. Стоимость ущерба он уже возместил автовладельцам.

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Штрафы, полосы и скорость: Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2024 году

Ранее сообщалось, что школьница погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Трагедия случилась 2 августа в жилом доме по улице Северная.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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