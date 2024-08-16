Петербуржец швырнул в окно взорвавшийся электросамокат и разбил две машины В Петербурге мужчина выбросил загоревшийся электросамокат из окна квартиры 16 августа, 09:31 Горящий электросамокат в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге электросамокат загорелся прямо в квартире, владелец выбросил его из окна, не сумев потушить пламя и опасаясь масштабного пожара. Видео публикует Mash на Мойке.

Горящий электросамокат в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл во Всеволожском районе. Мужчина оставил самокат заряжаться, но среди ночи услышал громкий хлопок и увидел огонь. Не справившись с ситуацией, он выкинул самокат прямо в окно, повредив два автомобиля. Стоимость ущерба он уже возместил автовладельцам.

Ранее сообщалось, что школьница погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Трагедия случилась 2 августа в жилом доме по улице Северная.

Авторы Татьяна Миссуми