Штрафы, полосы и скорость: Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2024 году Какие штрафы придётся заплатить за езду на самокате вдвоём, в состоянии опьянения, за оставление места ДТП, за нарушение ПДД — в материале Life.ru. 19 июля, 02:25 Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Правила езды на электросамокатах в 2024 году

Госдума накануне внесла поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Новшества затрагивают правила езды на электросамокатах. Эти меры были приняты неспроста: растущая популярность средств индивидуальной мобильности (СИМ) и развёртывание бизнеса кикшеринговыми компаниями провоцируют серьёзный рост числа ДТП с участием клиентов таких сервисов.

При этом законодатели считают нецелесообразным перекраивать существующую инфраструктуру города под нужды самокатчиков, а постоянный рост аварий, увечий и даже смертей от столкновения с водителями СИМ провоцирует недовольство в обществе под лозунгом полного запрета самокатов. Очевидно, что пришло время навести порядок в этой сфере и сделать так, чтобы все водители СИМ знали правила передвижения на электросамокате.

Какие штрафы предусмотрены для самокатчиков

Изменения прописывают меры взыскания за нарушение правил дорожного движения, и штрафы, надо сказать, ощутимые. "Под раздачу" попали и велосипедисты, чьё передвижение по городским дорогам и тротуарам также не всегда проходит без проблем. Теперь за поездку на электросамокате или велосипеде в пьяном состоянии клиенту кикшеринга придётся заплатить штраф от 20 до 30 тысяч рублей — самый строгий штраф. Если водитель электросамоката или "двухколёсного друга" превысит предельно допустимую скорость, штраф составит от пятисот до пяти тысяч рублей. При перевозке на СИМ ребёнка вместе с водителем может быть назначен штраф пять тысяч рублей.

При перевозке на СИМ ребёнка вместе с водителем может быть назначен штраф пять тысяч рублей. Фото © ТАСС / Олег Елков

Если пострадал пешеход

Отдельный разговор о тех пользователях СИМ, по чьей вине пострадают другие участники движения. Если из-за неровных манёвров, падения или столкновения с пешеходом будет нанесён лёгкий вред здоровью, такого водителя оштрафуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Если же медики квалифицируют травму как средней степени тяжести, то придётся распрощаться с 10 000 – 15 000 рублей. Если клиент кикшеринга или владелец самоката превысит предельно разрешённую скорость (25 км/ч) на 5–10 км/ч, вероятно, ему придётся заплатить в казну государства от 500 до 800 рублей.

Если учесть, что электросамокатчики любят разгоняться на свободных участках тротуаров и дорог, можно предположить, что штрафы за превышение скорости могут стать серьёзным ударом для их бюджетов. Превысив скорость на 10–15 км/ч, водитель СИМ может заплатить от 3 до 3,5 тысячи рублей. Более скоростная езда чревата штрафом от 4 до 5 тысяч.

В Москве впервые изъяли электросамокат у владельца, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пенсионерку. Молодого человека признали виновным по статье 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и на 18 месяцев запретили пользоваться транспортным средством.

Где ездить самокатчикам

Чтобы не доставлять неудобств пешеходам, некоторые самокатчики часто ищут альтернативные пути. И здесь тоже есть нюансы. Если самокатчик будет ездить по трассе, это будет нарушением. Передвигаться на СИМ можно по велосипедной или велопешеходной дорожке, можно задействовать для движения и проезжую часть велосипедной зоны, подойдёт и полоса для велосипедистов.

Передвигаться на СИМ можно по велосипедной или велопешеходной дорожке, можно задействовать для движения и проезжую часть велосипедной зоны, подойдёт и полоса для велосипедистов. Фото © ТАСС / Оксана Король

Если в месте, где пролегает маршрут самокатчика, нет обычной дороги, разрешено ехать по тротуару. Самокатчик, который движется по краю проезжей части, должен ехать в том же направлении, что и основной поток. При пересечении пешеходных переходов — неважно, регулируемых или без светофора, — водитель СИМ должен спешиться, то есть сойти с самоката на землю и идти пешком, докатывая самокат.

Водителям самокатов важно учитывать, что в зависимости от места движения они должны следить за разными сигналами светофора. Если они едут по тротуару или пешеходной дорожке, они отслеживают светофор как пешеходы. Если самокатчики движутся по велодорожке, то они следят за сигналами для велосипедистов.

С какой скоростью можно ездить на самокате

Несмотря на предельную скорость в 25 км/ч, пользователю кикшеринга запрещено передвигаться быстрее чем со скоростью 8 км/ч, если он движется в плотном потоке людей. Такие ситуации часто возникают в час пик, когда люди в большом количестве идут по тротуарам. Сложности с новыми штрафами заключаются в белых пятнах регулирования — пока не ясно, как конкретно самокатчики будут проходить саму процедуру медосвидетельствования и как правоохранители будут отслеживать пьяных. А некоторые СИМ и вовсе не оснащены приборами измерения скорости, поэтому заведомо создают для самокатчиков риск нарваться на штраф и, видимо, скоро уйдут на свалку истории.

В Москве в качестве эксперимента для арендных элетросамокатов на всех улицах в зоне ТТК-МКАД вводят медленную зону со скоростью 20 км/ч. За исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5–15 км/ч, которых сегодня в Москве уже 320. Ожидается, что по итогам эксперимента станет меньше ДТП с участием самокатов в зоне ТТК-МКАД.

Можно ли пользоваться электросамокатами детям

Отдельные правила существуют для детей, которые катаются на самокатах. Ребёнку до семи лет можно ездить в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по пешеходной части, по пешеходным зонам). Школьникам от 7 до 14 лет разрешается ездить уже по велосипедной части велопешеходных дорожек.

При езде на СИМ важно учитывать, насколько тяжёлое устройство используется. Если самокат не тяжелее 35 кг, на нём можно кататься по тротуарам при условии отсутствия велопешеходных дорожек в этой локации. За езду на самокатах, превышающих эту предельно разрешённую массу, по тротуарам установлен штраф от 3 до 3,5 тысячи рублей.

Статистика кикшеринга в Москве

В Москве 750 тысяч единиц электросамокатов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Golovanov

Москва — безусловный лидер по популярности средств индивидуальной мобильности. В данный момент число самокатов, находящихся в городе, превышает 750 тысяч единиц. За последние четыре года количество водителей электросамокатов, зарегистрированных в системах кикшеринга, выросло в пять раз, а число случаев быстрой аренды увеличилось в 12 раз. Предполагается, что штрафы вместе с системой камер наружного наблюдения мегаполисов, где как раз и наблюдается всплеск нарушений ПДД со стороны самокатчиков, охладят пыл вечно спешащих пользователей кикшеринга.

За что штрафуют операторы кикшеринга в Москве

Стремятся регулировать поведение самокатчиков не только депутаты, но и сами владельцы кикшеринговых сервисов. Почти все участники рынка ввели штрафную систему за некоторые нарушения. К примеру, у одного из операторов наказание рублём для водителя, передавшего электросамокат несовершеннолетнему, составит 10 000 рублей. Сервисы пытаются бороться и с так называемыми тандемными поездками, когда самокатчики берут с собой пассажира, а то и двоих. За поездку с пассажиром кикшеринговые компании назначают штраф в районе 5000 рублей.

Если самокатчик не спешился в плотном потоке пешеходов или во время перехода по зебре, ему грозит штраф от компании в размере 1000 рублей, неправильная парковка приводит к штрафу в 500 рублей. При этом компании установили более жёсткое наказание за езду в пьяном виде и ДТП — в отличие от государственного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, фирмы готовы штрафовать клиентов на сумму от 100 000 до 150 000 рублей.

Если самокатчик не спешился в плотном потоке пешеходов или во время перехода по зебре, ему грозит штраф от компании в размере 1000 рублей. Фото © ТАСС / Евгений Срибный

История ужесточения правил для электросамокатов

Изменения начались уже в 2023 году, когда парламентарии признали водителей СИМ полноценными участниками дорожного движения и дали официальное определение средствам индивидуальной мобильности. Это транспортное средство с одним или несколькими колёсами (роликами), для персонального передвижения человека с помощью одного или более двигателей. Проще говоря, СИМ — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса.

Одному СИМ нельзя буксировать другое. Самокатам также нельзя идти на обгон слева, в том числе нельзя объезжать припаркованные авто. Если водитель самоката выезжает из жилой зоны, он обязан уступать движение всем — и машинам, и пешеходам. Если человек на СИМ пересекает трассу не в зоне перекрёстка, он должен также уступать дорогу. Преимущество у самокатчиков есть только в велосипедной зоне, здесь водители СИМ могут ехать по всей ширине.

Также были введены новые знаки дорожного движения. Знак "Движение пешеходов запрещено" ограничивает передвижение пешеходов и водителей на СИМ, знак "Движение СИМ запрещено" конкретно указывает на характер запрета. Есть также и специальное обозначение, маркирующее, что знак дорожного движения затрагивает только водителей средств индивидуальной мобильности и другим участникам движения на него не нужно ориентироваться.

Знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" и "Движение на велосипедах запрещено". Фото © ТАСС / Александр Левчук

Пока представители органов власти отрегулировали только статус СИМ как полноценного участника движения, определили правила и штрафы за их нарушение. Но в будущем самокатчиков может ждать ещё большее "закручивание гаек", ведь Госдума уже рассматривала законопроект об обязательной регистрации СИМ на портале "Госуслуги". Поэтому лучше уже сейчас развивать в себе либо навыки пешей ходьбы, либо привыкать к ограничениям.

Авторы Антон Плотников